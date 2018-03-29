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    لافروف: إغلاق قنصلية أمريكا في بطرسبورج وطرد 60 دبلوماسيًا

    07:57 م الخميس 29 مارس 2018
    لافروف: إغلاق قنصلية أمريكا في بطرسبورج وطرد 60 دبلوماسيًا

    وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

    وكالات

    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الخارجية الروسية تستدعي السفير الأمريكي في موسكو لإخطاره بالرد على طرد الدبلوماسيين الروس، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

    وأوضح لافروف، أن روسيا قررت إغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورج وطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الأمريكيين، ردًا على طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.

    وقال الوزير: "حضر سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى وزارتنا، وقام نائبي سيرجي ريابكوف بإبلاغه عن التدابير المتخذة بحق الولايات المتحدة، وتشمل طرد عدد مماثل من الدبلوماسيين، وكذلك سحب موافقة عمل القنصلية العامة للولايات المتحدة في بطرسبورج".

    سيرجي لافروف روسيا أمريكا موسكو

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