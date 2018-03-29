لافروف: 90 % من ريف دمشق بات تحت سيطرة الحكومة السورية

موسكو - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن 90 بالمئة من مساحة ريف دمشق بات تحت سيطرة الحكومة السورية، مشيرا إلى أنه تم تطهير الغوطة الشرقية من الإرهابيين بشكل شبه كامل.

وقال لافروف - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - "نتيجة لعملية مكافحة الإرهاب التي شارفت على الانتهاء في الغوطة الشرقية تم تطهير ريف دمشق بشكل شبه كامل من العناصر الإرهابية والمتطرفة وبات تحت سيطرة القوات الحكومية أكثر من 90 بالمئة من الغوطة الشرقية"، مضيفا أنه تم حاليا إجلاء عدد كبير من الإرهابيين ويتم العمل على إعادة الحياة الطبيعية.

ووصف لافروف مباحثاته مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا دي ميستورا اليوم، بأنها كانت مفيدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تسوية النزاع في سوريا دون الأكراد.

وأوضح لافروف أهمية إجراء مفاوضات بين كافة الأطراف حول الوضع في التنف السورية، مؤكدا أنه لا يتم التخطيط لتوسيع مناطق خفض التصعيد في سوريا في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه تم التوصل لاتفاقية حول إرسال بعثة تقييم أممية إلى مدينة الرقة السورية، قائلا "فقط الآن بعد مطالب متكررة تم التوصل لاتفاقية بمشاركة الحكومة السورية حول إرسال بعثة تقييم أممية إلى الرقة".