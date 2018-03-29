نواب أمريكيون يطالبون بتحقيق حول تسريب "كوشنر" لأسرار إلى "بن سلمان"

(مصراوي)

طالب عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي مكتب التحقيقات الفيدرالية بالتحقيق حول ما إذا كان مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قد سرب معلومات سرية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وذكر موقع "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، إن 6 أعضاء من الكونجرس طالبوا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، "بفتح تحقيق فوري لمعرفة ما إذا كانت هذه التقارير صحيحة أم لا، واكتشاف مدى تعرض المصادر والمعلومات للإفشاء".

وكان موقع إنترسبت الأمريكي أشار في تقرير له الأسبوع الماضي أن مصادر مقربة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نقلت عنه تصريح قال فيه إن كوشنر نقل إليه أسماء قيادات سعودية ليست وفية للأمير صاحب 32 عامًا.

وبالإضافة إلى ذلك نقل التقرير عن مصادر أخرى وصفتها بالمقربة من "بن سلمان" زعمت فيه ان ولي العهد السعودي صرح بأنه "يضع كوشنر في جيبه".

نفى محمد بن سلمان الحديث المنسوب عنه حول كوشنر ووضعه في جيبه، وذلك في حوار مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وأضاف النواب من الحزب الديمقراطي في بيانهم أن "سلامة المعلومات السرية تقع ضمن اختصاص مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكن في الوقت الذي يملك الرئيس سلطة إزالة السرية عن المعلومات ونشرها، فإن مستشاري الرئيس ليس لديهم هذه الصلاحية".

والنواب الذين بعثوا الرسالة هم: تيد ليو وجيرالد كونولي، ودونالد بيير، وبراميلا جايبال، وبيتر ولش وروبن جاليجو.

ويزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الولايات المتحدة الأمريكية في جولة يختتمها أول أبريل وامتدت لأسبوعين، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية والتقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من السياسيين وأقطاب الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.