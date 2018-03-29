الإنفلونزا تودي بحياة نحو 1000 شخص في ألمانيا

برلين (د ب أ)

قال معهد روبرت كوخ الألماني للصحة اليوم الخميس، إن تفشي الانفلونزا هذا الموسم في ألمانيا تجاوز ذروته، ولكن نحو 1000 شخص لقوا حتفهم بسبب المرض خلال تلك الفترة.

وفي الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 مارس الجاري، كانت هناك 216ر25 حالة إصابة مؤكدة بالإنفلونزا - أي ما يقرب من نصف عدد الحالات المسجلة قبل أسبوعين ، وذلك بحسب معهد كوخ ، وهو هيئة حكومية ألمانية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويعتبر شرق ألمانيا حاليًا هو الأكثر تضررا ، لكن عدد الإصابات انخفض في جميع أنحاء البلاد.

وخلال موسم الأنفلونزا الحالي، تم الإبلاغ عن إصابة ما مجموعه 300 ألف شخص بالمرض.

ولكن من المحتمل أن يكون العدد الفعلي أعلى بشكل ملحوظ، حيث لا يذهب كل مريض بالأنفلونزا إلى الطبيب ، ولا ترسل سوى بعض الحالات المختارة عينات من مسببات الأمراض إلى المختبر.

وحتى الآن في هذا الموسم ، توفي 971 مريضاً بشكل واضح من الأنفلونزا ، 87 في المائة منهم كانوا فوق سن الستين.

وفي كثير من الحالات ، كانوا يعانون بالفعل من أمراض كامنة.

وقد يكون العدد الفعلي للوفيات أعلى أيضًا ، حيث لا يمكن الكشف عن مسببات مرض الأنفلونزا في جميع الحالات.

وتعد ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من الأنفلونزا هذا الموسم، إلى جانب الدنمارك وفنلندا، في حين أن لوكسمبرج فقط بها حالات أكثر.