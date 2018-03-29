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    نشطاء في أفغانستان يضربون عن الطعام مطالبين بوقف إطلاق النار

    07:15 م الخميس 29 مارس 2018
    نشطاء في أفغانستان يضربون عن الطعام مطالبين بوقف إطلاق النار

    عناصر طالبان في أفغانستان

    كابول (د ب أ)

    بدأ ناشطون إضرابًا عن الطعام في أفغانستان بعد تجاهل مطالبهم بوقف إطلاق النار، بعد انفجار سيارة مفخخة، حسبما ذكر المحتجون اليوم الخميس.

    وردًا على الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 55 آخرين، تجمع مئات الأشخاص للدعوة إلى وقف إطلاق النار في موقع الانفجار في ملعب رياضي في لاشكر جاه، عاصمة ولاية هلمند جنوبي البلاد.

    وقال طالب مشارك في الاحتجاج: "لقد كتبنا (خطابات) إلى الحكومة ودعونا حركة طالبان إلى وقف إطلاق النار لمدة يومين على الأقل، في الواقع لقد توسلنا إلى كلا الطرفين، لكن لم نتلق أي رد من أي منهما".

    وقال متظاهر آخر: "لن نوقف الإضراب عن الطعام حتى نحصل على رد إيجابي".

    ولم يتضح بعد عدد المحتجين المضربين عن الطعام.

    وتندر في أفغانستان المقاومة ضد طالبان ومبادرات السلام الشعبية.

    وطالب المتحدث باسم طالبان قاري يوسف أحمدي في بيان نشر على قنوات مختلفة أمس الأربعاء المتظاهرين بالتظاهر ضد القواعد الأمريكية، بدلا من طالبان. وقال البيان إن الولايات المتحدة هي التي تسببت في الحرب في افغانستان.

    ولا يزال المدنيون يتحملون وطأة الحرب الدائرة في أفغانستان.

    ووفقاً لتقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان السنوية، قُتل ما لا يقل عن 3438 مدنياً في العام الماضي، وأصيب 7015 آخرين في النزاع.

    أفغانستان إطلاق النار انفجار سيارة

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