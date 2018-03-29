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    "الشمبانيا" تثير الجدل داخل البرلمان الأوروبي

    07:12 م الخميس 29 مارس 2018
    "الشمبانيا" تثير الجدل داخل البرلمان الأوروبي

    البرلمان الأوروبي

    بروكسل (د ب أ)

    أكد تقرير صادر عن لجنة الميزانية في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، أن نواب البرلمان الأوروبي من تيار اليمين المتشدد، أنفقوا أكثر من 400 ألف يورو "300ر492دولار" من أموال دافعي الضرائب، على مصاريف من بينها الشمبانيا والوجبات الباهظة والهدايا السخية.

    وتضم مجموعة "أوروبا الحرية والديمقراطية"، أحزابًا متشددة وحزبية مثل الجبهة الوطنية الفرنسية، والرابطة في إيطاليا، وحزب من أجل الحرية بقيادة اليميني الهولندي المتشدد جيرت فيلدرز وحزب الحرية النمساوي.

    وكشف التدقيق والمراجعة الخارجية لتقرير المجموعة المالي لعام 2016 "العديد من حالات عدم التوافق" مع قواعد الإنفاق في البرلمان الأوروبي، وذلك حسبما كشفت اللجنة المعنية بالميزانية في تقريرها الصادر اليوم الخميس، والذي اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)على نسخة منه.

    ومن بين أمور أخرى، اشترت المجموعة 228 زجاجة شامبانيا، إضافة إلى "ست زجاجات إضافية بقيمة 81 يورو"، وفقا للجنة الميزانية.

    وألقى حزب الحرية النمساوي باللائمة على نواب الجبهة الوطنية الفرنسية.

    الشمبانيا البرلمان الأوروبي جيرت فيلدرز حزب الحرية النمساوي

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