 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الانتخابات الرئاسية العاصفة الترابية انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بزعم محاولتهما تنفيذ عملية

07:04 م الخميس 29 مارس 2018
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بزعم محاولتهما تنفيذ عملية

أرشيفية

رام الله - (أ ش أ)

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، شابين فلسطينيين في بئر السبع، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية بمركز تجاري.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الشرطة، قولها إنها أعلنت حالة الاستنفار الأمني في مدينة بئر السبع، وشرعت في عمليات بحث وتعقب في جميع أنحاء المدينة، لاعتقال شاب فلسطيني (25 عاما) ينوي تنفيذ عملية

وبحسب معلومات أولية أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، رفعت الشرطة الإسرائيلية من جاهزيتها وعززت قواتها في مدينة بئر السبع بالنقب، إثر تلقيها معلومات تفيد بأن شابا فلسطينيا (لم تحدد هويته) في الخامسة والعشرين من العمر، دخل إلى المدينة ويعتزم تنفيذ عملية.

وأعلنت الشرطة اعتقالها شابا فلسطينيا زعمت أنه ساعد الشاب الذي اعتزم تنفيذ العملية، للوصول إلى منطقة المجمع التجاري، وفي وقت لاحق، أعلنت أنها اعتقلت الشاب الذي عزم على تنفيذ عملية داخل مجمع تجاري في المدينة.

هذا المحتوى من

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي بئر السبع مركز تجاري

الخبر التالى:

"الشمبانيا" تثير الجدل داخل البرلمان الأوروبي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان