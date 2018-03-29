الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بزعم محاولتهما تنفيذ عملية

رام الله - (أ ش أ)

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، شابين فلسطينيين في بئر السبع، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية بمركز تجاري.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الشرطة، قولها إنها أعلنت حالة الاستنفار الأمني في مدينة بئر السبع، وشرعت في عمليات بحث وتعقب في جميع أنحاء المدينة، لاعتقال شاب فلسطيني (25 عاما) ينوي تنفيذ عملية

وبحسب معلومات أولية أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، رفعت الشرطة الإسرائيلية من جاهزيتها وعززت قواتها في مدينة بئر السبع بالنقب، إثر تلقيها معلومات تفيد بأن شابا فلسطينيا (لم تحدد هويته) في الخامسة والعشرين من العمر، دخل إلى المدينة ويعتزم تنفيذ عملية.

وأعلنت الشرطة اعتقالها شابا فلسطينيا زعمت أنه ساعد الشاب الذي اعتزم تنفيذ العملية، للوصول إلى منطقة المجمع التجاري، وفي وقت لاحق، أعلنت أنها اعتقلت الشاب الذي عزم على تنفيذ عملية داخل مجمع تجاري في المدينة.