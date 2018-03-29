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اشتباكات عنيفة بين قوات صومالية ومسلحين بالعاصمة مقديشيو

06:59 م الخميس 29 مارس 2018
اشتباكات عنيفة بين قوات صومالية ومسلحين بالعاصمة مقديشيو

مقديشيو - (أ ش أ)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية الصومالية ومسلحين يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب المتطرفة شمال العاصمة مقديشيو.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الخميس، أن الاشتباكات وقعت داخل قاعدة عسكرية، ولم يتضح على الفور عدد الضحايا جراء الاشتباكات.

وشهدت العاصمة الصومالية عدة حوادث في الآونة الأخيرة شنتها حركة الشباب منها استخدام سيارات مفخخة.

ولم تعلق الجماعات المسلحة بما فيها حركة الشباب على الاشتباكات حتى الآن.

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قوات صومالية مقديشيو اشتباكات عنيفة حركة الشباب المتطرفة

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