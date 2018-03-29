مظاهرات حاشدة للأحوازيين احتجاجا على قمع النظام الإيراني

طهران - (أ ش أ)

خرجت حشود من العرب الأحوازيين في مظاهرات احتجاجية ضد قمع النظام الإيراني لهم.

وذكرت قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الخميس أن المتظاهرين طالبوا بالحقوق القومية لعرب الأحواز ووقف حملات القمع الأمني والتعذيب.

وأشارت القناة أن هذا يأتي في إطار قمع النظام الحاكم بطهران لكل الأقليات العرقية، التي تشكل في مجموعها السواد الأكبر من سكان البلاد، وخاصة عرب الأحواز الذين يقع عليهم النصيب الأكبر من الاضطهاد والظلم.

وتابعت أنه منذ احتلالها إقليم الأحواز في الربع الأول من القرن العشرين، نفذت الحكومات الإيرانية المتعاقبة خطة شاملة لمحو الهوية الأحوازية، ليتصاعد القمع مع وصول الخميني إلى السلطة عام 1979