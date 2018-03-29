 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الانتخابات الرئاسية العاصفة الترابية انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

مظاهرات حاشدة للأحوازيين احتجاجا على قمع النظام الإيراني

06:56 م الخميس 29 مارس 2018
مظاهرات حاشدة للأحوازيين احتجاجا على قمع النظام الإيراني

أرشيفية

طهران - (أ ش أ)

خرجت حشود من العرب الأحوازيين في مظاهرات احتجاجية ضد قمع النظام الإيراني لهم.

وذكرت قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الخميس أن المتظاهرين طالبوا بالحقوق القومية لعرب الأحواز ووقف حملات القمع الأمني والتعذيب.

وأشارت القناة أن هذا يأتي في إطار قمع النظام الحاكم بطهران لكل الأقليات العرقية، التي تشكل في مجموعها السواد الأكبر من سكان البلاد، وخاصة عرب الأحواز الذين يقع عليهم النصيب الأكبر من الاضطهاد والظلم.

وتابعت أنه منذ احتلالها إقليم الأحواز في الربع الأول من القرن العشرين، نفذت الحكومات الإيرانية المتعاقبة خطة شاملة لمحو الهوية الأحوازية، ليتصاعد القمع مع وصول الخميني إلى السلطة عام 1979

هذا المحتوى من

الأحوازيين مظاهرات احتجاجية النظام الإيراني القمع

الخبر التالى:

اشتباكات عنيفة بين قوات صومالية ومسلحين بالعاصمة مقديشيو
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان