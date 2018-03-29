إحالة نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة بتهمة الفساد

باريس (د ب أ)

ذكر مصدر قضائي في باريس اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، أحيل إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالفساد.

وأكد المصدر المعلومات التي تداولتها صحيفة "لوموند"، أن ساركوزي ومحاميه وقاض بارز متقاعد، أحيلوا الى المحاكمة بناء على اتهامات بالفساد واستغلال المنصب.

وبحسب صحيفة لوموند، التي كشفت عن القضية أول مرة عام 2014، يشتبه في قيام ساركوزي ومحاميه بمساع للحصول على معلومات من قاض بشأن قضية منظوره امام القضاء متورط فيها الرئيس السابق.

وبحسب المزاعم كان القاضي يأمل في المقابل في الحصول على وظيفة جيدة في موناكو.

وتأتي التطورات بعد ثمانية أيام من مثول ساركوزي للتحقيق الرسمي بناء على اتهامات بالفساد في قضية منفصلة.

وفي تلك القضية، يشتبه أنه حصل على أموال بطريق غير شرعي لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية من الرئيس الليبي السابق الديكتاتور معمر القذافي، وهو ما نفاه نفيا قاطعا.

وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، وخسر المنصب أمام الاشتراكي فرانسوا أولاند.

حاول ساركوزي العودة قبل انتخابات 2017 الرئاسية ولكن فشل في اجتياز الانتخابات التمهيدية في تيار يمين الوسط.