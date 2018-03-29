موسكو تتهم واشنطن بتهديد الأمن الروسي عبر بولندا

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن إرسال الولايات المتحدة منظومة الدفاع الجوي (باتريوت) وأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية لبولندا قد يتم النظر له بمثابة تهديد لأمن روسيا.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نعتبر الخطوات التي يتم اتخاذها كعنصر لزعزعة استقرار الوضع السياسي والعسكري في أوروبا بمثابة تهديد للأمن القومي للاتحاد الروسي".

وأكدت زاخاروفا أن موارد الدفاع الروسية كافية لضمان عدم انتهاك الحدود الروسية وحماية أراضيها.