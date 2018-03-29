هولندا تقرر وقف استخراج الغاز الطبيعي من منطقة "خرونينجن" شمال البلاد

أمستردام - (أ ش أ)

قررت الحكومة الهولندية وقف استخراج الغاز في منطقة "خرونينجن" الواقعة شمال البلاد، على خلفية تعرض المنطقة لهزّات أرضية.

وذكرت الحكومة الهولندية - وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس- أن العائد الأقصى ينبغي أن ينخفض للنصف بحلول عام 2022 أو قبل ذلك.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المقرر تخفيض هذا الناتج حتى يصل إلى "صفر" في وقت لاحق.

يُشار إلى أن حقل "خرونينجن" الهولندي يحتوي على نسبة من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم إلا أن استخراجه من هذه المنطقة أدّى إلى وقوع مئات الهزّات الأرضية التي أثرت سلباً على آلاف المنازل هناك.