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مصدر محلي: مقتل وإصابة 5 مدنيين في قصف لطائرة أمريكية وسط اليمن

06:23 م الخميس 29 مارس 2018
مصدر محلي: مقتل وإصابة 5 مدنيين في قصف لطائرة أمريكية وسط اليمن

صنعاء (د ب أ)

أفاد مصدر محلي مسؤول، اليوم الخميس، بمقتل واصابة خمسة مدنيين في غارة جوية لطائرة أمريكية من دون طيار في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه - لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن طائرة أمريكية من دون طيار قصفت سيارة كانت تقل مدنيين في منطقة "العقلة" بمديرية الصومعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة واصابة اثنين اخرين".

وتنشط عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في عدد من مديريات محافظة البيضاء.

وعادة ما تنفذ طائرات أمريكية من دون طيار ضربات تستهدف قيادات وعناصر يعتقد انتمائها لتنظيم القاعدة وداعش في اليمن، ضمن اتفاقية أبرمتها واشنطن مع الحكومة اليمنية في إطار "مكافحة الإرهاب".

طائرة أمريكية اليمن غارة جوية محافظة البيضاء

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