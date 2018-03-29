بابا الفاتيكان لصحيفة إيطالية: الجحيم ليس موجوداً

روما- (د ب أ):

ذكر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، أنه لا يوجد جحيم حيث تعذب أرواح المخطئين للأبد، وذلك في حوار مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية.

وبعد الموت، يعفو الرب عن أرواح الأشخاص الذين تابوا، وقال: "لكن هؤلاء الذين لا يتوبون لا يمكن مسامحتهم ويتلاشون".

وأضاف: "الجحيم ليس موجوداً، إنما الموجود هو تلاشي الأرواح الآثمة".

وأجرى الحوار مع الحبر الأعظم، الصحفي الإيطالي المخضرم يوجينيو سكالفاري، وهو ملحد مهتم كثيرًا بشؤون العقيدة والدين، ويتمتع بالحق في محاورة رئيس الكنيسة الكاثوليكية.

وفي الماضي، تعرضت صحة اقتباسات نسبها للحبر الأعظم للتشكيك، خاصةً بعدما اعترف سكالفاري، 93 عامًا، بأنه لم يستخدم قط آلة تسجيل في حواراته.

ورداً على الحوار، أصدر المكتب الإعلامي للفاتيكان بياناً، زعم فيه أن الاقتباسات المستخدمة من قبل سكالفاري لا يمكن نسبها بشكل مباشر للبابا، ولكنها "إعادة صياغة".