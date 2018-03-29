وسائل إعلام: تحسن الحالة الصحية لابنة "سكريبال" في بريطانيا

مصراوي:

تحسنت بشكل ملحوظ، حالة يوليا ابنة الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، بعد أن تم تسميمهما في بريطانيا، وهو ما سينعكس بشكل كبير على حالة التصعيد الروسي البريطاني التي اندلعت خلال الفترة الماضية.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن وسائل إعلام بريطانية، تأكيدها أن الحالة الصحية لابنة الجاسوس الروسي السابق تتحسن بسرعة وتجاوزت المرحلة الحرجة.

وكانت جورجيا آخر الدول التي تطرد دبلوماسيين روس، اليوم الخميس، عندما طردت دبلوماسيًا روسيًا، تعبيرًا عن تضامنها مع بريطانيا على خلفية ما يُعرف بـ "قضية سكريبال"، ضابط المخابرات الروسي السابق.