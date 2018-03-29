موسكو تنكر اختراق شبكة أجهزة كمبيوتر للحكومة الألمانية

موسكو (د ب أ)

أكدت روسيا مجددًا، رفضها للاتهامات بأنها اخترقت شبكة أجهزة كمبيوتر للحكومة الألمانية، مع تعليق ساخر من وزارة الخارجية في موسكو اليوم الخميس، بشأن الحرب العالمية الثانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين: "لقد اخترقنا البوندستاج (البرلمان الألماني) مرة واحدة فقط، خلال تحرير برلين من الوباء النازي، في ذلك الوقت، كان يسمى الرايخستاج".

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية للأنباء، عن زاخاروفا القول: "من المحير بشكل خاص أن بريطانيا أضافت تهمة القرصنة على البوندستاج عام 2015 إلى قائمة اتهاماتها المتزايدة (ضد روسيا)".

واقتحمت القوات السوفيتية مبنى الرايخستاج في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وأحيانا كان الانخراط في القتال يتم في غرفة تلو الأخرى، وزادت الخسائر البشرية في الاتحاد السوفيتي على 20 مليون شخص خلال الحرب، وظل انتصار الحلفاء مصدرًا عميقًا للفخر الوطني في روسيا.