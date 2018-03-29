ادعاء إندونيسيا يطالب بسجن رئيس البرلمان السابق 16 عامًا

جاكرتا (د ب أ)

طالب الادعاء الإندونيسي، اليوم الخميس، بتوقيع عقوبة السجن لمدة 16 عامًا على رئيس البرلمان السابق، وذلك بتهمة التورط في قضية فساد تقدر بمليارات الدولارات.

ويُتهم سيتيا نوفانتو، بتلقي رشى قيمتها أكثر من 4ر7 مليون دولار، لتأمين تأييد برلماني لمشروع حكومي تبلغ تكلفته 440 مليون دولار لإصدار بطاقات هوية إلكترونية عام 2011.

وكان نوفانتو - حين ذاك - رئيسًا لحزب جولكار، ونفى نوفانتو، الحليف للرئيس جوكو ويدودو، التهم الموجهة إليه.

وقامت لجنة مكافحة الفساد بإلقاء القبض على نوفانتو في نوفمبر الماضي، عقب أن تهرب من الاستجواب لأسابيع، مدعيا مرضه.

وقال الادعاء خلال جلسة اليوم إنه يجب سجن نوفانتو لمدة 16 يوما وتغريمه مليار روبيه (70ألف دولار).

ومن المتوقع صدور الحكم خلال بضعة أسابيع.

وقال نوفانتو إنه "يحترم" طلب الادعاء وأنه سوف يتقدم بطلب للدفاع خلال جلسة الاستماع القادمة.