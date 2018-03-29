جورجيا تطرد دبلوماسيًا روسيًا تعبيرًا عن تضامنها مع بريطانيا

موسكو (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الجورجية اليوم الخميس، بأنه تم طرد دبلوماسي روسي من الجمهورية السوفيتية السابقة، وذلك تعبيرا عن التضامن مع بريطانيا.

وجاء في بيان على موقع الوزارة على الانترنت، أن جورجيا، التي لا تحتفظ بعلاقات دبلوماسية منتظمة مع روسيا، أعلنت أن دبلوماسيًا روسيًا في سفارة سويسرا في تبليسي "شخص غير مرغوب فيه".

ويتعين على الدبلوماسي، الذي لم يكشف البيان عن هويته، مغادرة جورجيا في غضون أسبوع.

واتهمت السلطات البريطانية الحكومة الروسية، بالوقوف وراء هجوم بغاز أعصاب استهدف ضابط استخبارات روسيا سابقا وابنته في انجلترا في وقت سابق هذا الشهر.

وجمدت جورجيا العلاقات الدبلوماسية مع جارتها روسيا في عام 2008 عقب حرب قصيرة بين البلدين حول منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الجورجيتين الانفصاليتين ، واللتين تعتبرهما روسيا دولتين مستقلتين.