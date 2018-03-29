كرواتيا تشتري 12 طائرة "إف-16" من إسرائيل

بلجراد (د ب أ)

أعلن رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلنكوفيتش، اليوم الخميس، أن بلاده ستشتري 12 طائرة حديثة من طراز "إف-16" من إسرائيل، مقابل 9ر2 مليار كونا (482 مليون دولار).

وكان القرار متوقعًا بعد أن أصدر مجلس الدفاع الوطني التوصية قبل يوم.

وقال بلينكوفيتش، بعد أن صوتت حكومته بالإجماع لصالح شراء الطائرات: "ستصل الطائرات متوافقة بشكل كامل مع معايير حلف شمال الاطلسي (الناتو)، وسيتضمن سعرها كل ما تحتاجه من أجل البقاء في الخدمة على مدار السنوات الخمس والعشرين المقبلة".

يذكر أن كرواتيا التي كانت تابعة لجمهورية يوغوسلافيا، خاضت حربا استمرت أربع سنوات ضد قوات بلجراد والمتمردين الصرب، بعد أن أعلنت استقلالها في عام 1991.

وانضمت كرواتيا إلى حلف شمال الأطلسي في عام 2008 وإلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013.