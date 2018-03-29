السلطات الليبية تعلن اعتقال عميد بلدية طرابلس بتهم الفساد

طرابلس - (د ب أ):

أعلنت "الإدارة العامة للمباحث " في ليبيا اعتقال عميد بلدية طرابلس المركز بشأن تهم تتعلق بالفساد الإداري.

ونفت الإدارة ، في بيان بثته "وكالة الصحافة الليبية" اليوم الخميس ، ما ورد في بيان مجلس بلدية طرابلس المركز بشأن توصيف الاعتقال بأنه اختطاف.

وقالت الإدارة إن عميد بلدية طرابلس المركز "عبد الرؤوف بيت المال" تم اعتقاله، بعد استيفاء جمع المعلومات والاستدلالات بشأن تهم تتعلق بالفساد الإداري.

وأشارت الوكالة إلى انه سيتم نشر المستندات المتعلقة بالقضية في وقت لاحق اليوم.

وكان مسؤول ليبي أفاد في وقت سابق باختطاف عميد بلدية طرابلس من منزله صباح اليوم من جهة مجهولة.

وقال مصدر مطلع من مجلس بلدية طرابلس لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مسلحين مجهولين قاموا في الساعات الأولى من صباح اليوم باقتحام منزل عبد الرؤوف بيت المال في منطقة خلّة الفرجان في الطرف الجنوبي الشرقي من العاصمة طرابلس، وقاموا بالاعتداء على أبنائه بالضرب، مما أدى لإصابة أحدهم بجروح، ليقوموا لاحقاً باقتياد العميد عنوةً إلى جهة غير معلومة.

وعلى إثر ذلك ، قامت البلدية صباح اليوم بتعليق عملها إلى أجل غير مسمّى احتجاجاً على عملية الاختطاف، مطالبةً المجلس الرئاسي والجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية للإفراج عن بيت المال.