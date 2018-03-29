المقاتلون يغادرون عربين السورية إلى إدلب

القاهرة - مصراوي:

نقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الخميس، إن نحو 5300 مقاتل وعائلاتهم غادروا الغوطة الشرقية، أمس الأربعاء.

وقال مركز المصالحة الذي تديره الوزارة في سوريا إن المقاتلين غادروا مدينة عربين وتوجهوا إلى إدلب في شمال البلاد.

وقبل يومين، أعلن الإعلام الرسمي السوري خروج أكبر موكب مقاتلين ومدنيين يتم إجلاؤهم حتى الآن من الغوطة الشرقية قرب دمِشق، ليل الاثنين الثلاثاء.

وذكر وكالة سانا للأنباء أن مئة حافلة تنقل 6749 شخصا، ربعهم من المقاتلين، غادرت المنطقة الخاضعة لفيلق الرحمن في الغوطة الشرقية.

وكان نحو 5400 مسلح ومدني خرجوا من جنوب الغوطة، الاثنين.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا قال، في وقت سابق، إن ثمة حاجة عاجلة لإجلاء ألف حالة طبية من الغوطة الشرقية المحاصرة، حيث تشن قوات النظام هجوماً منذ أسابيع.

ومنذ بدء قوات النظام تصعيدها على الغوطة الشرقية في 18 فبراير الذي تسبب بمقتل مئات المدنيين، لم تسلم المرافق الطبية ولا الطواقم من القصف.

وزاد الهجوم الأخير لقوات النظام، منذ أسابيع، معاناة المدنيين والكوادر الطبية، في ظل نقص هائل في الأدوية والمعدات الطبية.

ويعاني قرابة 400 ألف شخص ظروفا إنسانية صعبة للغاية في الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات النظام بشكل محكم منذ العام 2013