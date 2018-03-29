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تركيا تحتجز 70 ضابطًا بالجيش للاشتباه فى صلتهم بجولن

12:00 م الخميس 29 مارس 2018
تركيا تحتجز 70 ضابطًا بالجيش للاشتباه فى صلتهم بجولن

القاهرة - مصراوي:
ذكرت محطة (سي. إن. إن ترك) التليفزيونية، الخميس، أن الادعاء التركي أمر باحتجاز 70 ضابطا بالجيش للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة.

وأضافت أن الشرطة نفذت عمليات متزامنة في 38 إقليما في إطار تحقيق يقوده الادعاء في إقليم قونية بوسط البلاد.

وقالت إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم بناء على شهادات أدلى بها جنود احتجزوا في السابق لعلاقاتهم بغولن ويعتقد أنهم كانوا يتولون مسؤولية تجنيد طلاب لحركته.

وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الشهر أن تركيا احتجزت 160 ألف شخص وفصلت عددا مماثلا تقريبا من وظائف عامة منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وتتهم أنقرة رجل الدين التركي فتح الله جولن، بالتخطيط للانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

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