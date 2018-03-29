مواجهات عنيفة بين الشرطة وأنصار أولمبياكوس تهدد عودة الدوري اليوناني

أثينا (د ب أ)

نشبت أمس الأربعاء مواجهات عنيفة بين جماهير نادي أولمبياكوس اليوناني و قوات الشرطة في مدينة بيريه الساحلية، وذلك قبل بضعة أيام فقط من الإعلان عن عودة النشاط مرة أخرى للدوري اليوناني لكرة القدم بعد توقفه لمدة أسبوعين بسبب أعمال العنف.

ووقعت المواجهات عندما حاولت مجموعة من الجماهير الشابة مقاطعة خطاب وزير المالية في الحكومة اليونانية، اوكليد تساكالوتوس في فندق بيرايوس لتقوم قوات الشرطة على إثر ذلك بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وردت الجماهير الغاضبة على قنابل الشرطة بإلقاء الحجارة وحرق حاويات القمامة.

ويرى أنصار نادي أولمبياكوس، حامل لقب الدوري اليوناني، أن الحكومة اليونانية تسعى إلى الإضرار بناديها، الذي تعرض الأسبوع الماضي لخصم ثلاث نقاط من رصيده وعقوبة اقتصادية غليظة من قبل الاتحاد اليوناني لكرة القدم، على خلفية أحداث العنف التي أشعلتها جماهيره خلال مباراته أمام ايك أثينا.

وأوقف الدوري اليوناني لكرة القدم في 13 مارس الجاري، بعد يوم واحد من المباراة التي جمعت بين ناديي باوك وايك أثينا، والتي انتهت بفضيحة مدوية عندما قام ايفان سافيديس، مالك ورئيس باوك باقتحام ملعب اللقاء وهو يحمل سلاحا ناريا وقام بتهديد الحكم والمنافسين.