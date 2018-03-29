القبض على 8 هنود ادعوا أنهم صحفيون رياضيون في استراليا

سيدني (د ب أ)

اعتقلت السلطات في استراليا ثمانية مواطنين هنود ادعوا أنهم صحفيون يغطون دورة ألعاب الكومنولث المرتقبة ، فيما اتهم شخص تاسع بتهريب البشر.

ووصلت المجموعة إلى مطار بريزبن الدولي يوم الأربعاء ، وتم اعتقالهم ليلا ، وفقا لبيان للشرطة الاتحادية الأسترالية وقوة الحدود الأسترالية .

وكانت السلطات تنتظر وصولهم بعد أن قام أحد العاملين في قوة الحدود الأسترالية بتسجيل المجموعة على أنها من المسافرين بهويات مزيفة أثناء انتقالهم عبر بانكوك.

وقال البيان الذي صدر اليوم الخميس إنهم زعموا أنهم مندوبون إعلاميون معتمدون يحضرون "دورة ألعاب جولد كوست"، لكن ثمانية منهم يواجهون الآن الترحيل لحيازتهم أوراق اعتماد مزيفة.

ويواجه الشخص التاسع والمنظم المزعوم، راكش كومار شارما عقوبة السجن لفترة أقصاها 20 سنة بعد اتهامه بتهريب البشر وتزييف الوثائق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل، 46 عاما، مثل أمام محكمة في بريزبن اليوم الخميس، حيث طلب محاميه اكسيل بيرد تأجيلا حتى يتمكن من ترتيب الاستعانة بمترجم للغة الهندية.

وسوف يمثل شارما مجددا أمام القضاء في 6 أبريل.

وقال تيري برايس ،قائد قوة الحدود الأسترالية في ولاية كوينزلاند، إن السلطات تعمل جاهدة لضمان الدخول السلس لزوار ألعاب الكومنولث الشرعيين. وأضاف أنه لن يتم التسامح مع محاولات استغلال الحدث وبرنامج تأشيرة أستراليا.

وتبدأ الألعاب في جولد كوست في 6 نيسان/ أبريل.