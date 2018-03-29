صحفيان كمبوديان متهمان بالتجسس يواجهان أيضا تهم إنتاج مواد إباحية

بنوم بنه (د ب أ)

أكد محامي صحفيين اثنين متهمين بالتجسس في كمبوديا اليوم الخميس أنهما يواجهان أيضا تهمة إنتاج مواد إباحية ، وذلك بعد تسريب صور فاضحة تردد أنها لأحدهما على الانترنت.

وألقي القبض على أون تشهين ويينج سوثيرين في نوفمبر الماضي ، واتهما فيما بعد بالتجسس. وفي حالة إدانتهما ، يواجه كل منهما عقوبة تصل إلى السجن 15 سنة.

واتهم الاثنان بمحاولة إنشاء استوديو لمحطة "إذاعة آسيا الحرة" التي تملكها الولايات المتحدة ، والتي أغلقت مكتبها في كمبوديا في سبتمبر الماضي بعد حملة قمع ضد وسائل الإعلام.

بعد ذلك وجهت لهما تهمة إضافية وهي إنتاج مواد إباحية ، لكن محاميهما كيو فاني قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم يتم إبلاغه بهذه التطورات سوى أمس الأربعاء.

وأضاف المحامي أنه لم يتعرف بعد على تفاصيل التهمة الجديدة لأنه لم يتمكن من الاطلاع على ملف قضية موكليه.

وأدان معلقون التهم الموجهة ضد الصحفيين ، قائلين إنها ذات دوافع سياسية وأنها تهدف إلى إسكات الصحفيين المنتقدين للسلطات.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدثين باسم محكمة بنوم بنه.