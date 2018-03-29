استطلاع: أغلبية الألمان يرفضون تسليم بوجديمون لاسبانيا

برلين (د ب أ)

أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية الألمان يرفضون تسليم رئيس وزراء إقليم كتالونيا الاسباني السابق كارليس بوجديمون للسلطات الاسبانية. وعارض 51% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجري بتكليف من صحيفة "دي فيلت" تسليم ألمانيا الزعيم الانفصالي بوجديمون المسجون حاليا في مدينة نويمونستر شمال ألمانيا في حين أيد 35% تسليمه ولم يحسم 14% من المشاركين في الاستطلاع أمرهم بهذا الشأن.

وكانت النسبة الأكبر من معارضي التسليم من بين أنصار اليسار حيث رفض 71% منهم فكرة التسليم بالإضافة إلى حزب البديل من أجل ألمانيا (66%).

وألقت السلطات في ولاية شليسفيج هولشتاين في شمال ألمانيا القبض على بوجديمون الأحد الماضي عندما كان متوجها لبلجيكا

وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية أن المحامي الألماني لبوجديمون، فولفجانج شموربورج، طالب الحكومة الألمانية بأن تؤكد "دون إبطاء" بأنها لن تعطي موافقتها السياسية على تسليم موكله.

وقال المحامي إن الموافقة السياسية على الطلب الذي تقدمت به اسبانيا ضرورية وفقا لقواعد القانون الدولي في هذه الحالة؛ وذلك بصرف النظر عن قرار القضاء.

من جانبه دعا السياسي الألماني يورجين تريتين، القيادي بحزب الخضر والمتخصص أيضا في شؤون السياسة الخارجية، لوساطة أوروبية في النزاع بين اسبانيا و كتالونيا وقال في تصريح لصحيفة "برلينر تسايتونج": "الوساطة وإدارة الأزمة تؤديان إلى طريق للخروج منها إذا توفرت الإرادة".