الجارديان: النساء في السعودية يركبن "موجة تويتر"

القاهرة (مصراوي)

قالت صحيفة الجاريان البريطانية الخميس إن النساء في المملكة العربية السعودية يركبن "موجة تويتر" أملا في أن يساعد نشاطهن على مواقع التواصل الاجتماعي في جلب إصلاحات اجتماعية من بينها إلغاء نظام الولاية.

تقول الصحيفة إن السعودية شهدت "انفجارا في النشاط" على تويتر على مدى العامين الماضيين، بحسب تقرير هو الأول من نوعه أعدته باحثات سعوديات - يوثق نضال النساء في المملكة من أجل حقوقهن منذ عام 1990.

وقالت إحدى الباحثات المشاركات في إعداد التقرير، الذي نشره مركز القيادة العالمية للمرأة في جامعة روتجرز، إن موقع تويتر كان له دور كبير في إثارة الوعي حول قضايا النساء، مضيفة "نعلم أن قادتنا يراقبون تويتر بهدف متابعة الأنشطة السياسية، وهم يسمعون عن طريقه أصوات الناس".

وبحسب التقرير، فقد قاد هذه الخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي النساء الأصغر سنا، اللواتي شجعهن الربيع العربي ورؤية ولي العهد للبلاد، وبمرور الوقت تزداد قناعتهن بأهمية هذا الوسيط كأداة للتغيير.

ووفقاً للتقرير، فإن أكثر من 40 بالمئة من 6.3 مليون سعودي على تويتر في عام 2016 من النساء وإن كان العديد من الحسابات مجهولة المصدر، وتنشر التغريدات فيها باللغتين العربية والإنجليزية.

وقد جمعت عشرة من الناشطات الأكثر شهرة أكثر من 1.2 مليون متابع على موقع التواصل الشهير.

وينظر لتويتر الآن على أنه "الشبكة الاجتماعية الأكثر فاعلية وتأثيراً في المجتمع السعودي"، وفقاً للتقرير الذي نُشر خلال لجنة دراسة وضع المرأة التي عُقدت في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت الصحيفة عن الناشطة أريج (التي أرادت أن يتم تعريفها بالاسم الأول فقط) "لقد جلب تويتر الاهتمام الدولي للقضايا، وهو أمر مهم للغاية". "نأمل أن يأتي الوقت الذي يعامل فيه النساء والرجال على قدم المساواة ويملكون نفس الحقوق".