لجنة حماية الصحفيين تستنكر احتجاز الشرطة التركية صحفيين بعد مداهمات

القاهرة - (مصراوى):

أدانت "لجنة حماية الصحفيين"، الاربعاء، انتهاكات الحكومة التركية بحق صحيفة "أوزكورلوك دموكراسي"، والتي تعد أحد الصحف الكردية في مدينة اسطنبول.

ودعت اللجنة، في بيان لها الاربعاء، السلطات إلى الإفراج فوراً عن 10 موظفين على الأقل اعتقلوا خلال المداهمة وعودتهم إلى عملهم.

وقال البيان: "ندين ما قامت به السلطات التركية هذا الصباح في مقر صحيفة "أوزكورلوك دموكراسي"، ونطالب الشرطة بالإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين".

وقالت منسقة برنامج حماية البيئة في أوروبا ووسط آسيا، نينا أوجيانوفا في نيويورك. "على تركيا أن تعيد الصحيفة اليومية إلى أصحابها الشرعيين وتضع حدا لتكتيكها في الاستيلاء بالقوة على الصحف المستقلة أو الموالية للمعارضة".

ووفقاً لتقارير إخبارية، اقتحمت شرطة اسطنبول في ساعة مبكرة مقر صحيفة "أوزكورلوك دموكراسي" في حي بيوغلو باسطنبول، وأخبرت الشرطة المستشارين القانونيين للصحيفة أن صندوق التأمين على الودائع، وهو شركة تأمين ومدير صندوق تديرها الحكومة، استولت على الجريدة ومطبعتها، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل، وفقا للتقارير.

وكان أصدر محررو صحيفة أوزكورلوك دموكراسي التي تعرضت لمداهمة من قبل الشرطة التركية، بياناً صحفياً كشفوا فيه عن رفضهم وشجبهم لمداهمة الشرطة التركية لمقر الصحيفة وإغلاقها، حيث قال المحررون: "لا يمكنكم إسكاتنا عبر إغلاق الأبواب".

واُعتقلت الشرطة على إثرها 8 عاملون بالإضافة إلى إغلاق الصحيفة والمطبعة ومصادرة محتوياتهما.