النائب العام الفنزويلي: 68 قتيلا في أعمال شغب بأحد سجون البلاد

النائب العام الفنزويلي طارق وليم صعب

كاراكاس - (د ب أ):

لقى 68 شخصا حتفهم في أحداث شغب بأحد سجون فنزويلا، حسبما أعلن النائب العام طارق وليم صعب صباح اليوم الخميس.

وكانت التقارير الأولية أفادت بأن خمسة أشخاص لقوا حتفهم عندما احتجز السجناء أحد الحراس رهينة وأشعلوا حريقاً في حشوات النوم (المراتب) وخرجت النيران عن السيطرة في السجن، الواقع في ولاية كارابوبو شمالي البلاد.

وقال صعب في سلسلة من التغريدات إن عدد القتلى بلغ 66 رجلا وامرأتين كانتا تزوران السجن.

وأضاف أنه سيتم فتح تحقيق فورا لتوضيح ما حدث، وقال إنه تم تعيين أربعة ممثلين للادعاء بالفعل للتحقيق في ملابسات تلك القضية.