"ملالا يوسفزاي" تعود لباكستان منذ محاولة اغتيالها

اسلام أباد - (أ ف ب):

أعلن مسؤولون باكستانيون أن حاملة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي وصلت، الخميس، إلى باكستان في أول زيارة لها إلى بلدها الأم منذ إطلاق مسلح من طالبان النار عليها وإصابتها برأسها عام 2012 خلال ترويجها لتعليم البنات.

وأفاد مسؤول حكومي بأن تفاصيل الرحلة الدقيقة التي يتوقع أن تدوم أربعة أيام وتتضمن لقاء مع رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي "أبقيت طي الكتمان بالنظر إلى حساسية الزيارة".

وخرجت ملالا بصحبة والديها من مطار بنظير بوتو الدولي في اسلام اباد وسط حماية أمنية وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وتحولت ملالا الى رمز عالمي لحقوق الانسان وناشطة في سبيل تعليم الفتيات منذ ان استقل مسلح الحافة المدرسية التي كانت داخلها في وادي سوات في 9 أكتوبر 2012 وسأل "من هي ملالا" قبل أن يطلق النار عليها.

وخضعت ملالا للعلاج في مستشفى في مدينة برمنغهام البريطانية. ودرست في جامعة اكسفورد، واستمرت بنشاطها في الترويج لتعليم الفتيات لتنال جائزة نوبل للسلام عام 2014.