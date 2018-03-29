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اليابان تقترح عقد قمة لتحسين علاقاتها مع كوريا الشمالية

05:10 ص الخميس 29 مارس 2018
اليابان تقترح عقد قمة لتحسين علاقاتها مع كوريا الشمالية

وكالات:

أفادت صحيفة "أساهي" اليابانية يوم الخميس أن اليابان اقترحت على حكومة كوريا الشمالية عقد قمة ثنائية وإن بيونجيانج بحثت احتمال اجتماع زعمائها مع اليابان.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر كوري شمالي لم تذكر اسمه أن حكومة الزعيم كيم جونج أون بحثت مع زعماء حزب العمال الكوريين الحاكم في البلاد احتمال عقد اجتماع قمة مع اليابان.

وقالت في تقرير من سول إن حكومة كيم شرحت خططها الدبلوماسية بخصوص كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا.

اليابان كوريا الشمالية بيونجيانج

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