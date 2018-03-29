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مقتل خمسة أشخاص في تمرد بأحد سجون فنزويلا

02:07 ص الخميس 29 مارس 2018
مقتل خمسة أشخاص في تمرد بأحد سجون فنزويلا

أرشيفية

كاراكاس - (د ب أ):

لقى خمسة أشخاص على الأقل حتفهم خلال تمرد في سجن فنزويلي، الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المحلية.

واحتجز السجناء أحد الحراس رهينة وأشعلوا حريقاً خرج عن نطاق السيطرة في السجن، الواقع في ولاية كارابوبو شمالي البلاد.

وكان الضحايا قد لقوا حتفهم حرقا أو خنقا. كما تردد أن عددا من الأشخاص أصيبوا كذلك.

وقالت منظمة "أونا فينتانا آلا ليبرتاد" غير الحكومية إنه يمكن ربط ذلك الحادث بالظروف السيئة في السجون المكتظة في البلاد.

سجون فنزويلا سجناء تمرد

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