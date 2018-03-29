الاحتلال الإسرائيلي يحتجز طفلاً عمره 3 سنوات بسبب "محاولة طعن"

القاهرة (مصراوي)

احتجز جنود الاحتلال الإسرائيلي طفلا فلسطينيًا يبلغ من العمر 3 سنوات بدعوى إلقائه الحجارة نحوهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأربعاء أن الشرطة قالت إن الطفل الصغير أُرسل نحو رجالها ليقذفهم بالحجارة، معتبرة أن ما قام به انتهاك مخطط له.

وانتشرت مقاطع فيديو للطفل الصغير وهو في قبضة رجال الشرطة. وفي المقطع يظهر رجل يبدو أنه والد الطفل، وهو يطالب الشرطة بإطلاق سراح الطفل. رفض رجال الشرطة طلبه قبل أن يفلت الطفل من بين أيديهم ويذهب إلى والده.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو مختلفاً يظهر فيه الطفل يتجه نحو رجال الشرطة. ثم اتجه بعد ذلك إلى جنديين وأمسك به أحدهم. ولم تستمر الواقعة لأكثر من دقيقة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن أحد شهود العيان الفلسطينيين عن الواقعة قوله إن الأمر بدأ حينما وجه رجل الشرطة السباب نحو الطفل وأمه.

وكتب رعد أبو أرميلا على حسابه على فيسبوك: "عاد الطفل إلى منزله غاضبًا ثم رجع مرة أخرى ومعه كاشطة خضروات. اقترب من الشرطي فأمسك به الأخير. جرت الواقعة بالقرب من منزل الطفل".

وقال الشرطة الإسرائيلية إن الواقعة كانت "استفزاز لا يعكس الموقف وكان مخطط له كي يظهر رجال الأمن في مظهر سيئ. تم اجتزاء الفيديو وتعديله. تم إرسال الطفل ليلقي الحجارة ثم عاد بآلة حادة ليحاول تنفيذ عملية طعن. وكان أقاربه يشاهدون الواقعة".