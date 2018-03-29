ترامب وماي يبحثان طرد الدبلوماسيين الروس في اتصال هاتفي

واشنطن (د ب أ)

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رحبت خلاله بطرد 60 رجل استخبارات روسيا من الولايات المتحدة.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أن "رئيسة الوزراء أكدت أن الولايات المتحدة أعطت ردا قويا للغاية، وأنها رحبت بالرد الدولي الواسع النطاق من 26 دولة".

من جانبه، أكد البيت الأبيض، حدوث الاتصال الهاتفي، وأشار إلى أن الجانبين قالا إن تدمير "شبكة الجواسيس الروس" في الولايات المتحدة وبريطانيا، يعد بمثابة هدف مهم "من أجل الحد من الأنشطة الاستخباراتية السرية لروسيا ومنع الهجمات باستخدام الأسلحة الكيماوية على أراضي الدولتين".

يأتي ذلك على خلفية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا واتهام الحكومة البريطانية لروسيا بالوقوف وراء هذه الحادثة، فيما تنفي روسيا أي صلة لها بالحادثة، وتتهم بدورها بريطانيا بالتورط في الحادث .

وحسب بيان الحكومة البريطانية، فإن ماي رحبت، بقرار ترامب إعفاء دول الاتحاد الأوروبي مؤقتا من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الألومنيوم والصلب، وأعربت عن أملها في أن يكون الإعفاء بشكل دائم.

كما وجهت ماي الشكر إلى ترامب للتصديق على قانون "كلاود أكتس" - الحوسبة السحابية - الذي يتيح إمكانية دخول وإطلاع السلطات الأمريكية على بيانات المستخدمين على خوادم الشركات الأمريكية وخارج اوروبا، ورأت أنه ينبغي استكمال هذا القانون باتفاقيات ثنائية