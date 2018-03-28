تركيا تهاجم مناطق في محافظة أربيل العراقية

بغداد - (أ ش أ)

أكدت قائمقام قضاء رواندوز في محافظة أربيل العراقية كويستان أحمد ، اليوم الأربعاء أن طائرات حربية تركية هاجمت مناطق تابعة لأربيل .

وقالت أحمد - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" إن "طائرات حربية تركية هاجمت مساء اليوم، مناطق ساية وسيوك وجبل هلمون في قضاء رواندوز شمال محافظة أربيل"، مبينة أن "القصف مستمر حتى الساعة".

وأضافت أحمد أنه "لم يعرف بعد حجم الخسائر لوقوع الهجوم في منطقة نائية".

وأطلقت تركيا يوم 10 مارس الجاري عملية عسكرية في شمال العراق تهدف إلى تدمير معسكرات "حزب العمال الكردستاني"، وأدخلت وحدات من قواتها البرية إلى البلاد للعمل بالتزامن مع الغارات الجوية التركية .

وكان مدير ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل، إحسان جلبي، أعلن في 18 مارس عن وقوع مواجهات بين القوات التركية ومسلحي "حزب العمال الكردستاني" في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني، مبينا أن القوات التركية توغلت بنحو 15 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، فيما لفت إلى أن الجيش التركي أنشأ قواعد عسكرية داخل العراق .