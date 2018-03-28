بالصور.. محمد بن سلمان في "ستاربكس" بمدينة نيويورك

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في أول زيارة خارجية معلنة.. شروط زعيم كوريا الشمالية للتخلي عن النووي

مصراوي

ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، داخل أحد أفرع "ستار بكس" بمدينة نيويورك الأمريكية برفقة شقيقه سفير السعودية في واشنطن خالد بن سلمان، ومايكل بلومبرج حاكم مدينة نيويورك السابق ومؤسس شبكة بلومبرج.

ونشر مدير مكتب محمد بن سلمان الخاص، بدر العساكر على حسابه الرسمي بموقع تويتر صورًا لهذا اللقاء.

وكتب العساكر عبر حسابه: "بين فواصل العمل واللقاءات سمو الأمير محمد بن سلمان ومايكل بلومبرج يقفان في أحد المقاهي بنيويورك. ويرافقهما سمو الأمير خالد بن سلمان".

وبدأ ولي العهد السعودي زيارة الثلاثاء قبل الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية تنتهي في أول أبريل، وسوف يكون ضيف شرف عشاء بمدينة لوس أنجلوس يستضيفه آري إيمانويل المدير التنفيذي لشركة "إينديفور" وهي الشركة التي اشترت المملكة مؤخرًا أسهمًا بقيمة 400 مليون دولار فيها.

والتقى بالرئيس ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون والعديد من الشخصيات البارزة في كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية، سوف ينهي برنامج الزيارة التي تستمر أسبوعين بلقاء مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري.

والتقى محمد بن سلمان يوم الثلاثاء بالرئيس الأسبق للولايات المتحدة بيل كلينتون والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، وبالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.