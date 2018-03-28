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عبر تويتر.. ترامب يقيل وزير شؤون قدامى المحاربين

11:50 م الأربعاء 28 مارس 2018
عبر تويتر.. ترامب يقيل وزير شؤون قدامى المحاربين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب - هشام عبد الخالق:

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير شؤون المحاربين القدامى ديفيد شولكين، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب ترامب: "سعيد للغاية لأعلن عن ترشيحي للأدميرال روني جاكسون، كوزير لشؤون المحاربين القدامى".

وتابع ترامب، في الوقت الحالي سيكون روبرت ويلي من وزارة العدل هو القائم بأعمال الوزير.

وشكر ترامب شولكين قائلًا: "أشكر ديفيد شولكين على الخدمات التي قدمها لدولتنا، ولمحاربينا القدامى".

دونالد ترامب ديفيد شولكين إقالة روني جاكسون

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