عبر تويتر.. ترامب يقيل وزير شؤون قدامى المحاربين

كتب - هشام عبد الخالق:

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير شؤون المحاربين القدامى ديفيد شولكين، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب ترامب: "سعيد للغاية لأعلن عن ترشيحي للأدميرال روني جاكسون، كوزير لشؤون المحاربين القدامى".

وتابع ترامب، في الوقت الحالي سيكون روبرت ويلي من وزارة العدل هو القائم بأعمال الوزير.

وشكر ترامب شولكين قائلًا: "أشكر ديفيد شولكين على الخدمات التي قدمها لدولتنا، ولمحاربينا القدامى".