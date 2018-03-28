مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين الصاروخية على السعودية

القاهرة - (مصراوى):

استنكر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له السعودية جراء إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ باليستية على الرياض، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية".

وأكد مجلس الأمن أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثي تهدد أمن المنطقة، معربًا عن قلقه من إعلان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، عزمه استهداف السعودية ودول أخرى

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أنه سيؤكد بالأدلة "تهريب إيران صواريخ لليمن، وعرض المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي بقايا صواريخ قال إنها إيرانية الصنع أطلقها الحوثيون.

أعلن الحوثيون إطلاق عدة صواريخ على الأراضي السعودية بما في ذلك العاصمة الرياض مساء الأحد، ما أدى إلى مقتل مصري وإصابة اثنين اخرين.

وطالبت السعودية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية. وتنفي إيران تزويد الحوثيين بالصواريخ.