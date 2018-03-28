الشرطة الكولومبية تقتل زعيم أحد عصابات المخدرات

بوجوتا (د ب أ)

أفادت الحكومة الكولومبية، بأن شرطة البلاد قتلت، اليوم الأربعاء، الرجل الثالث في عصابة "جالف كلان"، أكبر عصابة مخدرات في البلاد، رميا بالرصاص.

وذكرت صحيفة "إل تييمبو" ووسائل إعلامية، أن مانويل أريستيديز ميزا، الملقب بإل إنديو، قُتل على يد قناص في منطقة ريفية في مونتيليبانو في مقاطعة كوردوبا بشمال البلاد، حيث كان يختبئ.

وكانت الحكومة عرضت مكافأة قدرها 500 مليون بيزو (180 ألف دولار) مقابل معلومات للعثور على الرجل 49 عامًا، الذي طلبت الولايات المتحدة من كولومبيا تسليمه.

وكتب الرئيس خوان مانويل سانتوس عبر موقع تويتر: "كان مسؤولا عن تهريب المخدرات لأمريكا الوسطى وأوروبا. سنواصل المعركة ضد عصابات المخدرات".

يشار إلى أن زعيم "جالف كلان" داريو أوسوجا، المعروف أيضا باسم أوتونييل، أحد الرجال الذين يتصدرون قائمة المطلوبين في كولومبيا. ويُعرف الرجل الثاني في العصابة باسم نيكولاس.