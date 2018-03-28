تحركات عسكرية في "منبج" السورية.. وتركيا تطالب الأكراد بمغادرة المدينة

القاهرة - (مصراوي)

كشفت شبكة "شام" الإخبارية السورية، الاربعاء، عن انسحاب آليات عسكرية أمريكية من مدينة منبج السورية، متوجهة إلى شرق نهر الفرات، غير أنه لايعرف امكانية عودتها مرة أخرى، وذلك نقلًا عن مصادر إعلامية في ريف حلب.

من ناحية أخرى، طالب مجلس الأمن القومي التركي المسلحين الأكراد الانسحاب على الفور من منطقة منبج السورية، مؤكدًا أن أنقرة لن تتردد في ضربهم.

وأضاف المجلس إنه يتوقع أن تمنع الحكومة العراقية عمليات حزب العمال الكردستاني في العراق، وخاصة في بلدتي سنجار وقنديل.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد ذكر أن على الولايات المتحدة سحب مسلحين أكراد سوريين من شرق نهر الفرات بسوريا إذا كانت تريد التعاون مع أنقرة.

وقال أردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بإقليم أرضروم شمال شرقي البلاد، إن تركيا لا تزال منفتحة على كل عروض التعاون فيما يتعلق بمدينة منبج.

وتعتبر أنقرة مقاتلي وحدات حماية الشعب إرهابيين وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور لديها. وغضبت تركيا من الدعم الأمريكي لهذه الجماعة والذي تضمن تزوديها بالأسلحة وتدريبها. ولعب المقاتلون الأكراد دورا بارزا في الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم "داعش" في سوريا.

ويتمركز نحو ألفي جندي أمريكي في سوريا بشكل رسمي ضمن التحالف الدولي لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي.