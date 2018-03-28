تعرف علي كارولين سانشاين نجمة "ديزني" التي انضمت لـ"البيت الأبيض"

كتب - مروان الطيب:

أعلن البيت الأبيض انضمام نجمة شركة "ديزني" السابقة كارولين سانشاين إلى الطاقم الإعلامي الخاص كمساعدة صحفية.

وجاء اختيار البيت الأبيض لكارولين نظرًا لامتلاكها مقومات العمل بالبيت الأبيض، وأثناء دراستها كانت تعمل كمتدربة. كما شاركت بعدد من الأنشطة التعليمية والتثقيفية.

وقالت ليندسي والترز، المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، وفي تصريحات لـ"CNN"، إن كارولين كانت بالفعل ضمن الفريق الرئاسي ببدايتها، ولكنها انشغلت بعدها بالعمل لدي شركة ديزني كممثلة.

وتمتلك كارولين سيرة ذاتية تمكنها من العمل مجدداً وبشكل رسمي ضمن طاقم العمل الصحفي بالبيت الأبيض، حسب والترز.

يذكر أن كارولين سانشاين، بدأت مسيرتها الفنية بالفيلم التليفزيوني "Kid Edition" عام 2009، وشاركت بعدها بعدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، لتقرر بعدها شركة "ديزني" إشراكها في عدد من أعمالها منها "Shake It Up" عام 2010، والمسلسل الكارتوني "Fish Hook" من عام 2010 وحتى 2014.