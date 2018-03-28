مقتل 10 جنود يمنيين تدعمهم الإمارات في هجوم لجهاديين

صنعاء – (اليمن)

قتل عشرة جنود يمنيين دربتهم ودعمتهم الامارات الأربعاء في هجوم شنه متطرفون إسلاميون مسلحون في جنوب غرب اليمن، بحسب مصادر عسكرية وطبية.

كما قتل خمسة مسلحين في هجوم على نقطة عسكرية في منطقة حجر في مدينة المكلا، بحسب مصدر بارز طلب عدم كشف هويته.

وأكد مصدر في مستشفى ابن سينا العسكري في المكلا مقتل الجنود العشرة في الهجوم.

وتسيطر قوات الرئيس اليمني المدعوم من السعودية عبد ربه منصور هادي على مدينة المكلا على خليج عدن، منذ 2016 عندما انسحب تنظيم القاعدة من المدينة.

والامارات مشارك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويحارب الى جانب الحكومة اليمنية في مواجهة المتمردين الحوثيين والجماعات المتطرفة.

وتقدم الامارات التدريب والدعم للقوات الخاصة في جنوب شرق وجنوب غرب اليمن بما فيها الألوية التي تتمركز في المكلا والمعروفة ب"قوات النخبة".