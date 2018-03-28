واشنطن تطلب من الدول الأخرى زيادة حصتها في تمويل قوات حفظ السلام

واشنطن – (أ ف ب)

ابلغت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي الدول الاعضاء في المنظمة الدولية الاربعاء ان عليها ان تساهم بحصة أكبر في تمويل عمليات قوات حفظ السلام التي تبلغ مليارات الدولارات.

والعام الماضي فاوضت الولايات المتحدة، أكبر مساهم مالي في قوات حفظ السلام الدولية، على خفض مساهمتها بمقدار 600 مليون دولار، إلا أن هايلي اوضحت أن الادارة الاميركية ترغب في مزيد من الخفض.

وستبقى الولايات المتحدة الممول الرقم واحد للمنظمة، بحسب ما قالت هايلي في نقاش في مجلس الامن حول قوات حفظ السلام، الا انها ستخفض مساهمتها الى 25% بدلا من مستواها الحالي وهو 28,5%.

واضافت "يجب الا يتحمل بلد واحد اكثر من ربع ميزانية قوات حفظ السلام الدولية، ونتطلع الى مساهمة اكثر عدلا في الميزانية من الدول الاعضاء".

وقالت "علينا جميعا ان نؤدي دورا".

وعقب مفاوضات معقدة بين الدول ال193 الاعضاء في الامم المتحدة، تم تحديد ميزانية قوات حفظ السلام في 2017-2018 بمقدار 6,8 مليارات دولار بحيث تدفع 10 دول حصة الاسد فيها.

وتعتبر الصين ثاني اكبر مساهم في ميزانية تلك القوات، بعد الولايات المتحدة، بحيث تغطي 10,25% من الميزانية، تليها اليابان والمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وايطاليا وكندا فاسبانيا.

وتأتي مساعي واشنطن لخفض مساهمتها في الميزانية في الوقت الذي اطلق الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش مساعي لتحديث بعثات حفظ السلام بعد الزيادة الكبيرة في الهجمات التي ادت الى مقتل 59 من عناصر هذه القوات العام الماضي.

وتجد اكبر بعثات المنظمة في جمهورية الكونغو الديموقراطية ومالي وجمهورية افريقيا الوسطى وجنوب السودان صعوبة في حماية المدنيين في مناطق القتال.

وقال غوتيريش امام المجلس "لا يمكن لعمليات السلام ان تنجح اذا تم القيام بها بدلا من ايجاد حل سلمي، فهي يجب ان تكون داعمة لذلك".

واضاف "اننا ندمر اداة حفظ السلام، بل التعددية ذاتها، عبر اطلاق توقعات واهمة. هناك فقدان للمصداقية وخسارة ارواح".

وتعاني الامم المتحدة من مزاعم تتعلق باساءات جنسية يرتكبها عناصر قوات حفظ السلام التابعة لها في العديد من بعثاتها البالغ عددها 15. وتعهد غوتيريش استئصالها.

واعلنت الصين باعتبارها لاعباً بارزا في عمليات حفظ السلام إنها ستشارك في عملية اصلاح شاملة لقوات حفظ السلام وستدعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل القيام بدور اكبر.

وقال السفير الصيني ما تشاوشو إن بلاده "تؤيد اقتراح تمويل حفظ السلام الذي قدمه الاتحاد الأفريقي، وتأمل في تلقي تفاصيل حول عمليات حفظ السلام التي يقوم بها الاتحاد الافريقي".

كما اوضحت فرنسا إنها ستدعم طلبًا من الاتحاد الأفريقي يتعلق بتمويل عملياته لحفظ السلام.

وينتشر اكثر من 100 الف جندي من 120 بلدا تحت راية الامم المتحدة في بعثات حول العالم.