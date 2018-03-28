مجلس الوزراء الألماني يعقد اجتماعًا مغلقًا لمدة يومين

برلين (د ب أ)

يعقد مجلس الوزراء الألماني الجديد برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، اجتماعًا مغلقًا في قصر ميزيبرج في ولاية براندنبورج، يومي العاشر والحادي عشر من أبريل المقبل.

وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ما أوردته مجموعة (فونكه) الإعلامية في تقرير لها عن هذا الموضوع.

وتقع ميزيبرج على مسافة 70 كيلومترا من العاصمة برلين، ويعود القصر الواقع بها إلى عصر الباروك، وهو قصر الضيافة التابع للحكومة الألمانية منذ 2007، وتعقد الحكومة بانتظام اجتماعاتها المغلقة في هذا القصر، وكان أول هذه الاجتماعات في ظل حكومة الائتلاف الكبير في 2007.

وحسب المتحدث باسم الحكومة، فإنه لن يتم الإعلان عن المواضيع التي سيبحثها مجلس الوزراء في اجتماعه المغلق، إلا في وقت لاحق، وحسب مجموعة (فونكه)، فإن من المنتظر أن تحدد الحكومة خلال هذا الاجتماع برنامج عمل للعام الجاري، ومناقشة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في معاهدة الائتلاف.

كما سيجري بحث الإطار المالي للحكومة مع وزير المالية اولاف شولتس، وحسب تصورات شولتس، فإن من المنتظر أن تقرر الحكومة في الثاني من مايو المقبل، مشروع الميزانية للعام الجاري.

تخدم الاجتماعات المغلقة وبالذات في بدايات الفترات الانتخابية، في تحسين التعارف بين داخل مجلس الوزراء وبناء الثقة وبحث البرنامج الحكومي في جو هادئ بعيدا عن جو الحياة اليومية المتوتر في برلين.

والعديد من الوزراء الخمسة عشر، مستجدون أو يتولون حقيبة وزارية مختلفة، ولم يبق أحد في منصبه سوى ميركل كمستشارة ،وأوروزلا فون دير لاين في منصب وزيرة الدفاع وجيرد مولر في منصب وزير التنمية.