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الدفاع الروسية: خروج نحو 1700 مدني من الغوطة الشرقية اليوم

09:45 م الأربعاء 28 مارس 2018
الدفاع الروسية: خروج نحو 1700 مدني من الغوطة الشرقية اليوم

موسكو (أش أ)

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن حوالي 1700 من المدنيين خرجوا من الغوطة الشرقية اليوم الأربعاء عبر معبر مخيم الوافدين.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء يوري يفتوشينكو- في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم )الإخبارية - إنه "في مدينة دوما يستمر بالعمل الممر الإنساني بمخيم الوافدين، وتم نشر كل العناصر الضرورية من البنية التحتية لمساعدة السكان الذين يغادرون المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن 128 ألف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية منذ إعلان هدنات إنسانية في 28 فبراير الماضي .

هذا المحتوى من

المركز الروسي للمصالحة في سوريا موسكو الغوطة الشرقية

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