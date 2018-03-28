الإكوادور تعلق اتصالات مؤسس "ويكيليكس" خارج سفارتها في لندن

كيتو (د ب أ)

علقت الإكوادور اتصال جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، مع أي شخص خارج سفارتها في لندن، حيث يقيم منذ عام 2012، حسبما ذكرت الحكومة يوم الأربعاء.

وقالت الإكوادور، إنها علقت "أنظمة تسمح لجوليان أسانج بالتواصل مع (أي شخص) خارج" السفارة، بسبب عدم التزامه باتفاق خطي عام 2017، بعدم إرسال رسائل يمكن أن تنطوي على "تدخل فيما يتعلق بدول أخرى".

وربما يفقد أسانج الحق في استخدام الإنترنت واستقبال الزوار في السفارة، وفقا لوكالة "برس أسوشيشن" البريطانية للأنباء.

وقالت الحكومة في كيتو إن رسائل أسانج على وسائل التواصل الاجتماعي "تعرض للخطر العلاقات الطيبة التي تحافظ عليها البلاد مع المملكة المتحدة وباقي دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى ".

وأضافت أنه قد تعتمد "تدابير جديدة" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وصدر البيان بعد أن انتقد أسانج اعتقال رئيس كتالونيا السابق كارليس بوجديمون عبر تويتر، وإشار إلى بوجديمون إلى أن الهارب "سجين سياسي".

كما نشر سلسلة من التغريدات عن الهجوم بغاز أعصاب ضد جاسوس روسي سابق على الأراضي البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا إن "الأدلة (ضد روسيا) ثانوية وعرضية ".

وقال وزير الدولة بالخارجية البريطاني آلان دنكان أمس الثلاثاء أن الوقت قد حان "لأن تخرج هذه الدودة الصغيرة البائسة من السفارة ويسلم نفسه للعدالة البريطانية".

وانتقل أسانج إلى السفارة عام 2012 بعد خرق شروط كفالة فيما يتعلق بمزاعم الاعتداء الجنسي التي واجهها في السويد. ولا يمكن القبض عليه داخل السفارة حيث لا توجد معاهدة تسليم سجناء بين بريطانيا والإكوادور.