غارة أمريكية على ليبيا تقتل قيادياً في تنظيم القاعدة

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، اليوم الأربعاء، مقتل القيادي بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي موسى أبوداود وإرهابي آخر تابع للتنظيم في غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية بالقرب من أوباري جنوبي غرب ليبيا.

وذكر- بيان للقيادة أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- "أن الغارة التي نفذت السبت الماضي تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية"، مشيرًا إلى أن "أبوداود" درب أفراداً بالتنظيم على تنفيذ هجمات إقليمية.

وأضافت القيادة الأمريكية أن القيادي بالتنظيم وفر السلاح والتمويل للقاعدة ما مكن الجماعة الإرهابية من تهديد ومهاجمة المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت أبو داود على لائحة الإرهاب في مايو 2016 لدوره في هجمات شنها التنظيم في ليبيا وتونس والجزائر.