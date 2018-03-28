تضامنا مع بريطانيا.. مالطا تستدعي سفيرها من روسيا للتشاور

فاليتا (د ب أ)

أعلنت حكومة مالطا، اليوم الأربعاء، عن استدعاء سفيرها في روسيا للتشاور، وذلك على خلفية التضامن مع بريطانيا في خلافها مع روسيا، بشأن تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا.

بذلك، تنضم مالطا إلى دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات دبلوماسية ضد روسيا تضامنًا مع بريطانيا، غير أن مالطا لم تطرد دبلوماسيين من روسيا على غرار ما فعلت العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

ويعد استدعاء السفير للتشاور إشارة أضعف بشكل ملحوظ للتعبير عن الاحتجاج الدبلوماسي.

يشار إلى أن 26 دولة من مختلف أنحاء العالم، طردت مؤخرا العديد من الدبلوماسيين الروس لديها ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وبلغ عدد الدبلوماسيين الروس المطرودين أكثر من 140 دبلوماسيا، كما طرد حلف شمال الأطلسي (ناتو) سبعة دبلوماسيين روس.

من جانبها، نفت روسيا تورطها في تسميم سكريبال وابنته، واتهمت بريطانيا بانها وراء ذلك ، كما اشارت إلى اعتزامها الرد على طرد دبلوماسييها.