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مسلحون يسطون على مصرف في موسكو

07:50 م الأربعاء 28 مارس 2018
مسلحون يسطون على مصرف في موسكو

موسكو - أ ش أ
سطا خمسة مسلحون على مصرف "بين بنك" بمنطقة سوكولنيكي بموسكو ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة.

وقال مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية، لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن المسلحين سرقوا نحو 100 ألف دولار من المصرف الواقع شرقي موسكو.

وأوضح المصدر أن المسلحين كانوا يرتدون ملابس مموهة ويحملون سلاحا .. مشيرا إلى أنهم تمكنوا من سرقة المبلغ وأن الشرطة تطاردهم.

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سطو مسلح سرقة بنك موسكو شرطة موسكو

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