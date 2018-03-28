انطلاق تمرين "الأسد المتأهب" الأردني الأمريكي الشهر المقبل

عمان (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأردني سوف ينفذ بالتعاون مع نظيره الأمريكي، التمرين المشترك 'الأسد المتأهب 2018' خلال الفترة الواقعة من 15 حتى 26 أبريل المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التمرين يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين وتطوير قدراتها الدفاعية, والتدريب على عمليات التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ في بيئة عمليات مشتركة ورفع جاهزية القوات المشاركة وتطوير القدرات الوطنية في إدارة الأزمات المختلفة في مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية بشكل يحاكي الواقع العملياتي والميداني، وآليات مكافحة الإرهاب ومختلف أساليب الحرب الحديثة.

يُذكر أن تمرين "الأسد المتأهب" يقام سنويًا منذ عام 2011، وسيتم تنفيذ فعالياته في ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بمشاركة مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية.